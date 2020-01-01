Boshi (BOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boshi (BOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boshi (BOSHI) teave Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Ametlik veebisait: https://www.boshibase.com/

Boshi (BOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boshi (BOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.22K $ 105.22K $ 105.22K Koguvaru: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M Ringlev varu: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 105.22K $ 105.22K $ 105.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00640556 $ 0.00640556 $ 0.00640556 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010682 $ 0.00010682 $ 0.00010682 Lisateave Boshi (BOSHI) hinna kohta

Boshi (BOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boshi (BOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOSHI tokeni tokenoomikat, avastage BOSHI tokeni reaalajas hinda!

BOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOSHI võiks suunduda? Meie BOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

