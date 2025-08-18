Mis on Boshi (BOSHI)

Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Boshi (BOSHI) allikas Ametlik veebisait

Boshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boshi (BOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boshi (BOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boshi hinna ennustust kohe!

BOSHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Boshi (BOSHI) tokenoomika

Boshi (BOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boshi (BOSHI) kohta Kui palju on Boshi (BOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas BOSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Boshi turukapitalisatsioon? BOSHI turukapitalisatsioon on $ 96.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOSHI ringlev varu? BOSHI ringlev varu on 985.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOSHI (ATH) hind? BOSHI saavutab ATH hinna summas 0.00640556 USD . Mis oli kõigi aegade BOSHI madalaim (ATL) hind? BOSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas BOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? BOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOSHI hinna ennustust

Boshi (BOSHI) Olulised valdkonna uudised