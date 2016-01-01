BOSagora (BOA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOSagora (BOA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOSagora (BOA) teave The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Ametlik veebisait: https://www.bosagora.io/ Valge raamat: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Ostke BOA kohe!

BOSagora (BOA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOSagora (BOA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3,61M $ 3,61M $ 3,61M Koguvaru: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B Ringlev varu: $ 464,39M $ 464,39M $ 464,39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11,88M $ 11,88M $ 11,88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00911844 $ 0,00911844 $ 0,00911844 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00600593 $ 0,00600593 $ 0,00600593 Praegune hind: $ 0,00778293 $ 0,00778293 $ 0,00778293 Lisateave BOSagora (BOA) hinna kohta

BOSagora (BOA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOSagora (BOA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOA tokeni tokenoomikat, avastage BOA tokeni reaalajas hinda!

BOA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOA võiks suunduda? Meie BOA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOA tokeni hinna ennustust kohe!

