Mis on BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

Üksuse BOSagora (BOA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BOSagora (BOA) tokenoomika

BOSagora (BOA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on BOSagora (BOA) tänapäeval väärt? Reaalajas BOA hind USD on 0.00798688 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on BOSagora turukapitalisatsioon? BOA turukapitalisatsioon on $ 3.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOA ringlev varu? BOA ringlev varu on 464.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOA (ATH) hind? BOA saavutab ATH hinna summas 0.00911844 USD . Mis oli kõigi aegade BOA madalaim (ATL) hind? BOA nägi ATL hinda summas 0.00600593 USD .

