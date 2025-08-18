Rohkem infot BORPA

BORPA Hinnainfo

BORPA Ametlik veebisait

BORPA Tokenoomika

BORPA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Borpa logo

Borpa hind (BORPA)

Loendis mitteolevad

1 BORPA/USD reaalajas hind:

--
----
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Borpa (BORPA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:25:10 (UTC+8)

Borpa (BORPA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00895544
$ 0.00895544$ 0.00895544

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.71%

-1.82%

-1.82%

Borpa (BORPA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BORPA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BORPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00895544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BORPA muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Borpa (BORPA) – turuteave

$ 52.86K
$ 52.86K$ 52.86K

--
----

$ 52.86K
$ 52.86K$ 52.86K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Borpa praegune turukapitalisatsioon on $ 52.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BORPA ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.86K.

Borpa (BORPA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Borpa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Borpa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Borpa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Borpa ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.71%
30 päeva$ 0-3.40%
60 päeva$ 0+2.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Borpa (BORPA)

Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Borpa (BORPA) allikas

Ametlik veebisait

Borpa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Borpa (BORPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Borpa (BORPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Borpa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Borpa hinna ennustust kohe!

BORPA kohalike valuutade suhtes

Borpa (BORPA) tokenoomika

Borpa (BORPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BORPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Borpa (BORPA) kohta

Kui palju on Borpa (BORPA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BORPA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BORPA/USD hind?
Praegune hind BORPA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Borpa turukapitalisatsioon?
BORPA turukapitalisatsioon on $ 52.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BORPA ringlev varu?
BORPA ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BORPA (ATH) hind?
BORPA saavutab ATH hinna summas 0.00895544 USD.
Mis oli kõigi aegade BORPA madalaim (ATL) hind?
BORPA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BORPA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BORPA kauplemismaht on -- USD.
Kas BORPA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BORPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BORPA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:25:10 (UTC+8)

Borpa (BORPA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.