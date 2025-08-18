Bork on Ethereum (BORK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.058727$ 0.058727 $ 0.058727 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -5.33% Hinnamuutus (7 p) -2.14% Hinnamuutus (7 p) -2.14%

Bork on Ethereum (BORK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BORK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BORK muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.33% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bork on Ethereum (BORK) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K Ringlev varu 100.00M 100.00M 100.00M Koguvaru 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bork on Ethereum praegune turukapitalisatsioon on $ 54.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BORK ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.32K.