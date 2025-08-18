Rohkem infot BORK

Bork logo

Bork hind (BORK)

Loendis mitteolevad

1 BORK/USD reaalajas hind:

--
----
-8.20%1D
USD
Bork (BORK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:42:33 (UTC+8)

Bork (BORK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212404
$ 0.00212404$ 0.00212404

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-8.20%

-0.75%

-0.75%

Bork (BORK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BORK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00212404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BORK muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -8.20% 24 tunni vältel -0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bork (BORK) – turuteave

$ 218.11K
$ 218.11K$ 218.11K

--
----

$ 218.11K
$ 218.11K$ 218.11K

9.99B
9.99B 9.99B

9,989,581,172.516008
9,989,581,172.516008 9,989,581,172.516008

Bork praegune turukapitalisatsioon on $ 218.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BORK ringlev varu on 9.99B, mille koguvaru on 9989581172.516008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 218.11K.

Bork (BORK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bork ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.20%
30 päeva$ 0-8.61%
60 päeva$ 0+17.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Bork (BORK)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bork (BORK) allikas

Ametlik veebisait

Bork hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bork (BORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bork (BORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bork hinna ennustust kohe!

BORK kohalike valuutade suhtes

Bork (BORK) tokenoomika

Bork (BORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bork (BORK) kohta

Kui palju on Bork (BORK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BORK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BORK/USD hind?
Praegune hind BORK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bork turukapitalisatsioon?
BORK turukapitalisatsioon on $ 218.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BORK ringlev varu?
BORK ringlev varu on 9.99B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BORK (ATH) hind?
BORK saavutab ATH hinna summas 0.00212404 USD.
Mis oli kõigi aegade BORK madalaim (ATL) hind?
BORK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BORK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BORK kauplemismaht on -- USD.
Kas BORK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BORK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:42:33 (UTC+8)

