BoringDAO (BORING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BoringDAO (BORING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

BoringDAO (BORING) teave Ametlik veebisait: https://www.boringdao.com/ Ostke BORING kohe!

BoringDAO (BORING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BoringDAO (BORING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 624.00K $ 624.00K $ 624.00K Koguvaru: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B Ringlev varu: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 624.00K $ 624.00K $ 624.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.148861 $ 0.148861 $ 0.148861 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003645 $ 0.0003645 $ 0.0003645 Lisateave BoringDAO (BORING) hinna kohta

BoringDAO (BORING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BoringDAO (BORING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BORING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BORING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BORING tokeni tokenoomikat, avastage BORING tokeni reaalajas hinda!

