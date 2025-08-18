Mis on Boring Protocol (BOP)

Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Boring Protocol (BOP) allikas Ametlik veebisait

Boring Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boring Protocol (BOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boring Protocol (BOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boring Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boring Protocol hinna ennustust kohe!

BOP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Boring Protocol (BOP) tokenoomika

Boring Protocol (BOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boring Protocol (BOP) kohta Kui palju on Boring Protocol (BOP) tänapäeval väärt? Reaalajas BOP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Boring Protocol turukapitalisatsioon? BOP turukapitalisatsioon on $ 6.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOP ringlev varu? BOP ringlev varu on 97.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOP (ATH) hind? BOP saavutab ATH hinna summas 0.198562 USD . Mis oli kõigi aegade BOP madalaim (ATL) hind? BOP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOP kauplemismaht on -- USD . Kas BOP sel aastal kõrgemale ka suundub? BOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOP hinna ennustust

Boring Protocol (BOP) Olulised valdkonna uudised