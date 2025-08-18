Rohkem infot $BORGY

$BORGY Hinnainfo

$BORGY Ametlik veebisait

$BORGY Tokenoomika

$BORGY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BORGY logo

BORGY hind ($BORGY)

Loendis mitteolevad

1 $BORGY/USD reaalajas hind:

--
----
-8.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BORGY ($BORGY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:57 (UTC+8)

BORGY ($BORGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235
24 h madal
$ 0.0000915
$ 0.0000915$ 0.0000915
24 h kõrge

$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235

$ 0.0000915
$ 0.0000915$ 0.0000915

$ 0.00020098
$ 0.00020098$ 0.00020098

$ 0.0000444
$ 0.0000444$ 0.0000444

-0.18%

-7.89%

+28.55%

+28.55%

BORGY ($BORGY) reaalajas hind on $0.00008277. Viimase 24 tunni jooksul $BORGY kaubeldud madalaim $ 0.00008235 ja kõrgeim $ 0.0000915 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BORGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00020098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000444.

Lüliajalise tootluse osas on $BORGY muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -7.89% 24 tunni vältel +28.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BORGY ($BORGY) – turuteave

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

--
----

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

76.45B
76.45B 76.45B

77,577,058,487.22255
77,577,058,487.22255 77,577,058,487.22255

BORGY praegune turukapitalisatsioon on $ 6.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BORGY ringlev varu on 76.45B, mille koguvaru on 77577058487.22255. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.42M.

BORGY ($BORGY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BORGY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BORGY ja USD hinnamuutus $ +0.0000385353.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BORGY ja USD hinnamuutus $ +0.0000465159.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BORGY ja USD hinnamuutus $ +0.00002874546738893867.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.89%
30 päeva$ +0.0000385353+46.56%
60 päeva$ +0.0000465159+56.20%
90 päeva$ +0.00002874546738893867+53.21%

Mis on BORGY ($BORGY)

Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BORGY ($BORGY) allikas

Ametlik veebisait

BORGY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BORGY ($BORGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BORGY ($BORGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BORGY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BORGY hinna ennustust kohe!

$BORGY kohalike valuutade suhtes

BORGY ($BORGY) tokenoomika

BORGY ($BORGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BORGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BORGY ($BORGY) kohta

Kui palju on BORGY ($BORGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BORGY hind USD on 0.00008277 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BORGY/USD hind?
Praegune hind $BORGY/USD on $ 0.00008277. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BORGY turukapitalisatsioon?
$BORGY turukapitalisatsioon on $ 6.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BORGY ringlev varu?
$BORGY ringlev varu on 76.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BORGY (ATH) hind?
$BORGY saavutab ATH hinna summas 0.00020098 USD.
Mis oli kõigi aegade $BORGY madalaim (ATL) hind?
$BORGY nägi ATL hinda summas 0.0000444 USD.
Milline on $BORGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BORGY kauplemismaht on -- USD.
Kas $BORGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BORGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BORGY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:57 (UTC+8)

BORGY ($BORGY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.