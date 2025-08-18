Mis on BORGY ($BORGY)

Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness

Üksuse BORGY ($BORGY) allikas Ametlik veebisait

BORGY ($BORGY) tokenoomika

BORGY ($BORGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BORGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BORGY ($BORGY) kohta Kui palju on BORGY ($BORGY) tänapäeval väärt? Reaalajas $BORGY hind USD on 0.00008277 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BORGY/USD hind? $ 0.00008277 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BORGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BORGY turukapitalisatsioon? $BORGY turukapitalisatsioon on $ 6.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BORGY ringlev varu? $BORGY ringlev varu on 76.45B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BORGY (ATH) hind? $BORGY saavutab ATH hinna summas 0.00020098 USD . Mis oli kõigi aegade $BORGY madalaim (ATL) hind? $BORGY nägi ATL hinda summas 0.0000444 USD . Milline on $BORGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BORGY kauplemismaht on -- USD . Kas $BORGY sel aastal kõrgemale ka suundub? $BORGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BORGY hinna ennustust

BORGY ($BORGY) Olulised valdkonna uudised