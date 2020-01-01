Bored Candy City (CANDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bored Candy City (CANDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bored Candy City (CANDY) teave Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace) Ametlik veebisait: https://candycity.finance/ Ostke CANDY kohe!

Bored Candy City (CANDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bored Candy City (CANDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 31.80M $ 31.80M $ 31.80M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.81K $ 44.81K $ 44.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.392616 $ 0.392616 $ 0.392616 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00140912 $ 0.00140912 $ 0.00140912 Lisateave Bored Candy City (CANDY) hinna kohta

Bored Candy City (CANDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bored Candy City (CANDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CANDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CANDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CANDY tokeni tokenoomikat, avastage CANDY tokeni reaalajas hinda!

CANDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CANDY võiks suunduda? Meie CANDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CANDY tokeni hinna ennustust kohe!

