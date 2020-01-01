Bop Cat (BOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bop Cat (BOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bop Cat (BOP) teave Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Ostke BOP kohe!

Bop Cat (BOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bop Cat (BOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 267.20K $ 267.20K $ 267.20K Koguvaru: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Ringlev varu: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 267.20K $ 267.20K $ 267.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026719 $ 0.00026719 $ 0.00026719 Lisateave Bop Cat (BOP) hinna kohta

Bop Cat (BOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bop Cat (BOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOP tokeni tokenoomikat, avastage BOP tokeni reaalajas hinda!

BOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOP võiks suunduda? Meie BOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOP tokeni hinna ennustust kohe!

