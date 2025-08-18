Rohkem infot $BOOTY

Booty logo

Booty hind ($BOOTY)

Loendis mitteolevad

1 $BOOTY/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Booty ($BOOTY) reaalajas hinnagraafik
Booty ($BOOTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.20%

+4.48%

+4.48%

Booty ($BOOTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BOOTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BOOTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BOOTY muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.20% 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Booty ($BOOTY) – turuteave

$ 20.10K
$ 20.10K$ 20.10K

--
----

$ 20.10K
$ 20.10K$ 20.10K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Booty praegune turukapitalisatsioon on $ 20.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BOOTY ringlev varu on 69.00B, mille koguvaru on 69000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.10K.

Booty ($BOOTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Booty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Booty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Booty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Booty ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.20%
30 päeva$ 0-36.67%
60 päeva$ 0-12.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Booty ($BOOTY)

$Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Booty ($BOOTY) allikas

Ametlik veebisait

Booty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Booty ($BOOTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Booty ($BOOTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Booty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Booty hinna ennustust kohe!

$BOOTY kohalike valuutade suhtes

Booty ($BOOTY) tokenoomika

Booty ($BOOTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BOOTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Booty ($BOOTY) kohta

Kui palju on Booty ($BOOTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BOOTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BOOTY/USD hind?
Praegune hind $BOOTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Booty turukapitalisatsioon?
$BOOTY turukapitalisatsioon on $ 20.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BOOTY ringlev varu?
$BOOTY ringlev varu on 69.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BOOTY (ATH) hind?
$BOOTY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $BOOTY madalaim (ATL) hind?
$BOOTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BOOTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BOOTY kauplemismaht on -- USD.
Kas $BOOTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BOOTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BOOTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.