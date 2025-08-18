Mis on boots (BOOTS)

$BOOTS is more than a memecoin — it’s a symbol of strength, grit, and the journey through life and crypto. Born from the lore of a small kitty lacing up a rugged pair of boots, it represents resilience in the face of struggle and the courage to keep moving forward. In a space full of noise and hype, $BOOTS stands for purpose: no shortcuts, no gimmicks — just pure hustle. Lace up, walk tall, and let every step tell your story.

Üksuse boots (BOOTS) allikas Ametlik veebisait

BOOTS kohalike valuutade suhtes

boots (BOOTS) tokenoomika

Kui palju on boots (BOOTS) tänapäeval väärt? Reaalajas BOOTS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOOTS/USD hind? $ 0 . Milline on boots turukapitalisatsioon? BOOTS turukapitalisatsioon on $ 96.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOOTS ringlev varu? BOOTS ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOTS (ATH) hind? BOOTS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOOTS madalaim (ATL) hind? BOOTS nägi ATL hinda summas 0 USD .

boots (BOOTS) Olulised valdkonna uudised