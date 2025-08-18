Mis on Booshi (BOOSHI)

Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Booshi (BOOSHI) allikas Ametlik veebisait

Booshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Booshi (BOOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Booshi (BOOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Booshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Booshi hinna ennustust kohe!

BOOSHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Booshi (BOOSHI) tokenoomika

Booshi (BOOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Booshi (BOOSHI) kohta Kui palju on Booshi (BOOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas BOOSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOOSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Booshi turukapitalisatsioon? BOOSHI turukapitalisatsioon on $ 922.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOOSHI ringlev varu? BOOSHI ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOSHI (ATH) hind? BOOSHI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOOSHI madalaim (ATL) hind? BOOSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas BOOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? BOOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOSHI hinna ennustust

Booshi (BOOSHI) Olulised valdkonna uudised