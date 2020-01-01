Boomers on Sol (BOOMER) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Boomers on Sol (BOOMER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Boomers on Sol (BOOMER) teave

To provide a meme that the everyday man can relate too. We aim to be the working mans coin. This is a community takeover coin that has a team of dedicated holders. As community we have taken total control and rebranded the token. New telegram, New X, new Website and new DEX screener.

Ametlik veebisait:
https://boomersonsol.com/

Boomers on Sol (BOOMER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Boomers on Sol (BOOMER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 985.92M
$ 985.92M$ 985.92M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 35.48K
$ 35.48K$ 35.48K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02860489
$ 0.02860489$ 0.02860489
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Boomers on Sol (BOOMER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Boomers on Sol (BOOMER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BOOMER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BOOMER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BOOMER tokeni tokenoomikat, avastage BOOMER tokeni reaalajas hinda!

BOOMER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BOOMER võiks suunduda? Meie BOOMER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.