1 BUSS/USD reaalajas hind:

$0.00805775
$0.00805775
+13.40%1D
BOOKUSD Share (BUSS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:08:24 (UTC+8)

BOOKUSD Share (BUSS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00709405
$ 0.00709405
24 h madal
$ 0.00892352
$ 0.00892352
24 h kõrge

$ 0.00709405
$ 0.00709405

$ 0.00892352
$ 0.00892352

$ 0.126812
$ 0.126812

$ 0.00480703
$ 0.00480703

-1.17%

+13.41%

+22.70%

+22.70%

BOOKUSD Share (BUSS) reaalajas hind on $0.00805775. Viimase 24 tunni jooksul BUSS kaubeldud madalaim $ 0.00709405 ja kõrgeim $ 0.00892352 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUSSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.126812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00480703.

Lüliajalise tootluse osas on BUSS muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, +13.41% 24 tunni vältel +22.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOKUSD Share (BUSS) – turuteave

$ 28.16K
$ 28.16K

--
--

$ 282.02K
$ 282.02K

3.49M
3.49M

35,000,000.0
35,000,000.0

BOOKUSD Share praegune turukapitalisatsioon on $ 28.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUSS ringlev varu on 3.49M, mille koguvaru on 35000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 282.02K.

BOOKUSD Share (BUSS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD Share ja USD hinnamuutus $ +0.00095261.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD Share ja USD hinnamuutus $ -0.0036037698.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD Share ja USD hinnamuutus $ -0.0067500746.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD Share ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00095261+13.41%
30 päeva$ -0.0036037698-44.72%
60 päeva$ -0.0067500746-83.77%
90 päeva$ 0--

Mis on BOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

Üksuse BOOKUSD Share (BUSS) allikas

Ametlik veebisait

BOOKUSD Share hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOKUSD Share (BUSS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOKUSD Share (BUSS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOKUSD Share nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOKUSD Share hinna ennustust kohe!

BUSS kohalike valuutade suhtes

BOOKUSD Share (BUSS) tokenoomika

BOOKUSD Share (BUSS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOKUSD Share (BUSS) kohta

Kui palju on BOOKUSD Share (BUSS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUSS hind USD on 0.00805775 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUSS/USD hind?
Praegune hind BUSS/USD on $ 0.00805775. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOKUSD Share turukapitalisatsioon?
BUSS turukapitalisatsioon on $ 28.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUSS ringlev varu?
BUSS ringlev varu on 3.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSS (ATH) hind?
BUSS saavutab ATH hinna summas 0.126812 USD.
Mis oli kõigi aegade BUSS madalaim (ATL) hind?
BUSS nägi ATL hinda summas 0.00480703 USD.
Milline on BUSS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUSS kauplemismaht on -- USD.
Kas BUSS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUSS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSS hinna ennustust.
BOOKUSD Share (BUSS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.