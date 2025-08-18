Mis on BOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

Kui palju on BOOKUSD Share (BUSS) tänapäeval väärt? Reaalajas BUSS hind USD on 0.00805775 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUSS/USD hind? $ 0.00805775 . Milline on BOOKUSD Share turukapitalisatsioon? BUSS turukapitalisatsioon on $ 28.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUSS ringlev varu? BUSS ringlev varu on 3.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSS (ATH) hind? BUSS saavutab ATH hinna summas 0.126812 USD . Mis oli kõigi aegade BUSS madalaim (ATL) hind? BUSS nägi ATL hinda summas 0.00480703 USD . Milline on BUSS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUSS kauplemismaht on -- USD .

