BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) teave Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Ametlik veebisait: https://bookofrugs.xyz/ Ostke BOOK OF RUGS kohe!

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 159.17K $ 159.17K $ 159.17K Koguvaru: $ 971.09M $ 971.09M $ 971.09M Ringlev varu: $ 843.91M $ 843.91M $ 843.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.15K $ 183.15K $ 183.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018879 $ 0.00018879 $ 0.00018879 Lisateave BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) hinna kohta

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOOK OF RUGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOOK OF RUGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOOK OF RUGS tokeni tokenoomikat, avastage BOOK OF RUGS tokeni reaalajas hinda!

BOOK OF RUGS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOOK OF RUGS võiks suunduda? Meie BOOK OF RUGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOOK OF RUGS tokeni hinna ennustust kohe!

