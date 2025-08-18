Rohkem infot BOOK OF RUGS

BOOK OF RUGS hind (BOOK OF RUGS)

1 BOOK OF RUGS/USD reaalajas hind:

$0.00019672
$0.00019672$0.00019672
-3.60%1D
USD
BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) reaalajas hinnagraafik
BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-3.60%

+4.64%

+4.64%

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOOK OF RUGS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOK OF RUGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOOK OF RUGS muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -3.60% 24 tunni vältel +4.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) – turuteave

$ 166.07K
$ 166.07K$ 166.07K

--
----

$ 191.10K
$ 191.10K$ 191.10K

843.91M
843.91M 843.91M

971,087,063.0760633
971,087,063.0760633 971,087,063.0760633

BOOK OF RUGS praegune turukapitalisatsioon on $ 166.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOOK OF RUGS ringlev varu on 843.91M, mille koguvaru on 971087063.0760633. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.10K.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOOK OF RUGS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOOK OF RUGS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOOK OF RUGS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOOK OF RUGS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.60%
30 päeva$ 0-25.90%
60 päeva$ 0-18.71%
90 päeva$ 0--

Mis on BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) allikas

Ametlik veebisait

BOOK OF RUGS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOK OF RUGS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOK OF RUGS hinna ennustust kohe!

BOOK OF RUGS kohalike valuutade suhtes

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenoomika

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOK OF RUGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) kohta

Kui palju on BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOK OF RUGS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOK OF RUGS/USD hind?
Praegune hind BOOK OF RUGS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOK OF RUGS turukapitalisatsioon?
BOOK OF RUGS turukapitalisatsioon on $ 166.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOK OF RUGS ringlev varu?
BOOK OF RUGS ringlev varu on 843.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOK OF RUGS (ATH) hind?
BOOK OF RUGS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOK OF RUGS madalaim (ATL) hind?
BOOK OF RUGS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOOK OF RUGS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOK OF RUGS kauplemismaht on -- USD.
Kas BOOK OF RUGS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOK OF RUGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOK OF RUGS hinna ennustust.
