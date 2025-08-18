Mis on Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

Book of Miggles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Book of Miggles (BOMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Book of Miggles (BOMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

BOMI kohalike valuutade suhtes

Book of Miggles (BOMI) tokenoomika

Book of Miggles (BOMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Book of Miggles (BOMI) kohta Kui palju on Book of Miggles (BOMI) tänapäeval väärt? Reaalajas BOMI hind USD on 1.19 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOMI/USD hind? $ 1.19 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Book of Miggles turukapitalisatsioon? BOMI turukapitalisatsioon on $ 1.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOMI ringlev varu? BOMI ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOMI (ATH) hind? BOMI saavutab ATH hinna summas 1.69 USD . Mis oli kõigi aegade BOMI madalaim (ATL) hind? BOMI nägi ATL hinda summas 0.503984 USD . Milline on BOMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOMI kauplemismaht on -- USD . Kas BOMI sel aastal kõrgemale ka suundub? BOMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOMI hinna ennustust

