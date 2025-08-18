Rohkem infot BOMI

Book of Miggles hind (BOMI)

1 BOMI/USD reaalajas hind:

$1.19
$1.19
-6.70%1D
USD
Book of Miggles (BOMI) reaalajas hinnagraafik
Book of Miggles (BOMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:

24 h madal
24 h madal
$ 1.3
24 h kõrge
24 h kõrge

-1.26%

-6.71%

-21.75%

-21.75%

Book of Miggles (BOMI) reaalajas hind on $1.19. Viimase 24 tunni jooksul BOMI kaubeldud madalaim $ 1.19 ja kõrgeim $ 1.3 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.503984.

Lüliajalise tootluse osas on BOMI muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -6.71% 24 tunni vältel -21.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Book of Miggles (BOMI) – turuteave

--
----

Book of Miggles praegune turukapitalisatsioon on $ 1.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOMI ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19M.

Book of Miggles (BOMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Book of Miggles ja USD hinnamuutus $ -0.085851261535724.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Book of Miggles ja USD hinnamuutus $ +0.1895835410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Book of Miggles ja USD hinnamuutus $ +0.9262799350.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Book of Miggles ja USD hinnamuutus $ +0.2175378986886391.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.085851261535724-6.71%
30 päeva$ +0.1895835410+15.93%
60 päeva$ +0.9262799350+77.84%
90 päeva$ +0.2175378986886391+22.37%

Mis on Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Book of Miggles (BOMI) allikas

Ametlik veebisait

Book of Miggles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Book of Miggles (BOMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Book of Miggles (BOMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Book of Miggles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Book of Miggles hinna ennustust kohe!

BOMI kohalike valuutade suhtes

Book of Miggles (BOMI) tokenoomika

Book of Miggles (BOMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Book of Miggles (BOMI) kohta

Kui palju on Book of Miggles (BOMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOMI hind USD on 1.19 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOMI/USD hind?
Praegune hind BOMI/USD on $ 1.19. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Book of Miggles turukapitalisatsioon?
BOMI turukapitalisatsioon on $ 1.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOMI ringlev varu?
BOMI ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOMI (ATH) hind?
BOMI saavutab ATH hinna summas 1.69 USD.
Mis oli kõigi aegade BOMI madalaim (ATL) hind?
BOMI nägi ATL hinda summas 0.503984 USD.
Milline on BOMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOMI kauplemismaht on -- USD.
Kas BOMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOMI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.