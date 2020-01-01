Book of DYOR (DYOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Book of DYOR (DYOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Book of DYOR (DYOR) teave Book of DYOR is a Meme community project delivering an Omnichain Memecoin Launchpad with staking and yield. Ametlik veebisait: https://bookofdyor.com/ Ostke DYOR kohe!

Book of DYOR (DYOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Book of DYOR (DYOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114,14K Koguvaru: $ 996,99M Ringlev varu: $ 996,99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114,14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00557218 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0,00011449

Book of DYOR (DYOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Book of DYOR (DYOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DYOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DYOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DYOR tokeni tokenoomikat, avastage DYOR tokeni reaalajas hinda!

DYOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DYOR võiks suunduda? Meie DYOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DYOR tokeni hinna ennustust kohe!

