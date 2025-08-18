Rohkem infot BOOJI

BOOJI hind (BOOJI)

BOOJI (BOOJI) reaalajas hinnagraafik
BOOJI (BOOJI) hinna teave (USD)

BOOJI (BOOJI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOOJI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOJIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00726166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOOJI muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -4.93% 24 tunni vältel -8.66% viimase 7 päeva jooksul.

BOOJI (BOOJI) – turuteave

BOOJI praegune turukapitalisatsioon on $ 80.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOOJI ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.24K.

BOOJI (BOOJI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOOJI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOOJI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOOJI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOOJI ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on BOOJI (BOOJI)

The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BOOJI (BOOJI) allikas

Ametlik veebisait

BOOJI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOJI (BOOJI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOJI (BOOJI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOJI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOJI hinna ennustust kohe!

BOOJI kohalike valuutade suhtes

BOOJI (BOOJI) tokenoomika

BOOJI (BOOJI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOJI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOJI (BOOJI) kohta

Kui palju on BOOJI (BOOJI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOJI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOJI/USD hind?
Praegune hind BOOJI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOJI turukapitalisatsioon?
BOOJI turukapitalisatsioon on $ 80.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOJI ringlev varu?
BOOJI ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOJI (ATH) hind?
BOOJI saavutab ATH hinna summas 0.00726166 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOJI madalaim (ATL) hind?
BOOJI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOOJI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOJI kauplemismaht on -- USD.
Kas BOOJI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOJI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOJI hinna ennustust.
