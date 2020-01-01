Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boofus by Virtuals (BOOF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boofus by Virtuals (BOOF) teave Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey. Ametlik veebisait: https://boofus.co.uk/ Ostke BOOF kohe!

Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boofus by Virtuals (BOOF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00094407 $ 0.00094407 $ 0.00094407 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Boofus by Virtuals (BOOF) hinna kohta

Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOOF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOOF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOOF tokeni tokenoomikat, avastage BOOF tokeni reaalajas hinda!

BOOF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOOF võiks suunduda? Meie BOOF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOOF tokeni hinna ennustust kohe!

