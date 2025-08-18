Mis on Boofus by Virtuals (BOOF)

Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.

Boofus by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boofus by Virtuals (BOOF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boofus by Virtuals (BOOF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boofus by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika

Boofus by Virtuals (BOOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boofus by Virtuals (BOOF) kohta Kui palju on Boofus by Virtuals (BOOF) tänapäeval väärt? Reaalajas BOOF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOOF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOOF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Boofus by Virtuals turukapitalisatsioon? BOOF turukapitalisatsioon on $ 12.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOOF ringlev varu? BOOF ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOF (ATH) hind? BOOF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOOF madalaim (ATL) hind? BOOF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOOF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOOF kauplemismaht on -- USD . Kas BOOF sel aastal kõrgemale ka suundub? BOOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOF hinna ennustust

