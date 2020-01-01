Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonzo Finance (BONZO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonzo Finance (BONZO) teave Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Ametlik veebisait: https://www.bonzo.finance Valge raamat: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Ostke BONZO kohe!

Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonzo Finance (BONZO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 111.16M $ 111.16M $ 111.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.98M $ 27.98M $ 27.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Praegune hind: $ 0.069946 $ 0.069946 $ 0.069946 Lisateave Bonzo Finance (BONZO) hinna kohta

Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONZO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONZO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONZO tokeni tokenoomikat, avastage BONZO tokeni reaalajas hinda!

BONZO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONZO võiks suunduda? Meie BONZO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BONZO tokeni hinna ennustust kohe!

