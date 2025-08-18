Mis on Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

Üksuse Bonzo Finance (BONZO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonzo Finance (BONZO) kohta Kui palju on Bonzo Finance (BONZO) tänapäeval väärt? Reaalajas BONZO hind USD on 0.076278 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONZO/USD hind? $ 0.076278 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BONZO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bonzo Finance turukapitalisatsioon? BONZO turukapitalisatsioon on $ 8.44M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONZO ringlev varu? BONZO ringlev varu on 110.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONZO (ATH) hind? BONZO saavutab ATH hinna summas 0.171982 USD . Mis oli kõigi aegade BONZO madalaim (ATL) hind? BONZO nägi ATL hinda summas 0.02007828 USD . Milline on BONZO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONZO kauplemismaht on -- USD . Kas BONZO sel aastal kõrgemale ka suundub? BONZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONZO hinna ennustust

