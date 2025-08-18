Rohkem infot BONZO

Bonzo Finance hind (BONZO)

1 BONZO/USD reaalajas hind:

$0.076278
-4.00%1D
USD
Bonzo Finance (BONZO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:50 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.076103
24 h madal
$ 0.081372
24 h kõrge

$ 0.076103
$ 0.081372
$ 0.171982
$ 0.02007828
-0.97%

-4.00%

-2.26%

-2.26%

Bonzo Finance (BONZO) reaalajas hind on $0.076278. Viimase 24 tunni jooksul BONZO kaubeldud madalaim $ 0.076103 ja kõrgeim $ 0.081372 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.171982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02007828.

Lüliajalise tootluse osas on BONZO muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -4.00% 24 tunni vältel -2.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonzo Finance (BONZO) – turuteave

$ 8.44M
--
$ 30.51M
110.70M
400,000,000.0
Bonzo Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 8.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONZO ringlev varu on 110.70M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.51M.

Bonzo Finance (BONZO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bonzo Finance ja USD hinnamuutus $ -0.00318213107963873.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bonzo Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0070131900.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bonzo Finance ja USD hinnamuutus $ +0.1109959011.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bonzo Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0364387053291602.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00318213107963873-4.00%
30 päeva$ +0.0070131900+9.19%
60 päeva$ +0.1109959011+145.51%
90 päeva$ +0.0364387053291602+91.46%

Mis on Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Bonzo Finance (BONZO) allikas

Ametlik veebisait

Bonzo Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonzo Finance (BONZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonzo Finance (BONZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonzo Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonzo Finance hinna ennustust kohe!

BONZO kohalike valuutade suhtes

Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika

Bonzo Finance (BONZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonzo Finance (BONZO) kohta

Kui palju on Bonzo Finance (BONZO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONZO hind USD on 0.076278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONZO/USD hind?
Praegune hind BONZO/USD on $ 0.076278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonzo Finance turukapitalisatsioon?
BONZO turukapitalisatsioon on $ 8.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONZO ringlev varu?
BONZO ringlev varu on 110.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONZO (ATH) hind?
BONZO saavutab ATH hinna summas 0.171982 USD.
Mis oli kõigi aegade BONZO madalaim (ATL) hind?
BONZO nägi ATL hinda summas 0.02007828 USD.
Milline on BONZO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONZO kauplemismaht on -- USD.
Kas BONZO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONZO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:50 (UTC+8)

