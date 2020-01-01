Bonsai Token (BONSAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonsai Token (BONSAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonsai Token (BONSAI) teave Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Ametlik veebisait: https://onbons.ai Valge raamat: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Ostke BONSAI kohe!

Bonsai Token (BONSAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonsai Token (BONSAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 677.74K $ 677.74K $ 677.74K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 405.76M $ 405.76M $ 405.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.138541 $ 0.138541 $ 0.138541 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00164075 $ 0.00164075 $ 0.00164075 Lisateave Bonsai Token (BONSAI) hinna kohta

Bonsai Token (BONSAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonsai Token (BONSAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONSAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONSAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONSAI tokeni tokenoomikat, avastage BONSAI tokeni reaalajas hinda!

BONSAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONSAI võiks suunduda? Meie BONSAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BONSAI tokeni hinna ennustust kohe!

