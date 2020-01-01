Bonsai Terminal (BONSAI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bonsai Terminal (BONSAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Bonsai Terminal (BONSAI) teave

Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”.

Ametlik veebisait:
https://bonsaiterminal.org
Valge raamat:
https://bonsaiterminal.org/whitepaper

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bonsai Terminal (BONSAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K
Koguvaru:
$ 999.28M
$ 999.28M$ 999.28M
Ringlev varu:
$ 999.28M
$ 999.28M$ 999.28M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0008596
$ 0.0008596$ 0.0008596
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00000595
$ 0.00000595$ 0.00000595
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BONSAI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BONSAI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BONSAI tokeni tokenoomikat, avastage BONSAI tokeni reaalajas hinda!

