Mis on Bonsai Coin (BONSAICOIN)

$BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards

Üksuse Bonsai Coin (BONSAICOIN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Bonsai Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonsai Coin (BONSAICOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonsai Coin (BONSAICOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonsai Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonsai Coin hinna ennustust kohe!

BONSAICOIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bonsai Coin (BONSAICOIN) tokenoomika

Bonsai Coin (BONSAICOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONSAICOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Bonsai Coin (BONSAICOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas BONSAICOIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONSAICOIN/USD hind? $ 0 . Milline on Bonsai Coin turukapitalisatsioon? BONSAICOIN turukapitalisatsioon on $ 1.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONSAICOIN ringlev varu? BONSAICOIN ringlev varu on 17.02T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONSAICOIN (ATH) hind? BONSAICOIN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BONSAICOIN madalaim (ATL) hind? BONSAICOIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BONSAICOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONSAICOIN kauplemismaht on -- USD .

