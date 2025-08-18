Bonsai Coin hind (BONSAICOIN)
Bonsai Coin (BONSAICOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BONSAICOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONSAICOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BONSAICOIN muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +19.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bonsai Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONSAICOIN ringlev varu on 17.02T, mille koguvaru on 803100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.48M.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.94%
|30 päeva
|$ 0
|-12.35%
|60 päeva
|$ 0
|-22.25%
|90 päeva
|$ 0
|--
$BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.