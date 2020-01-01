Bonkey (BONKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonkey (BONKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonkey (BONKEY) teave Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store! Ametlik veebisait: https://basedbonkey.com/ Ostke BONKEY kohe!

Bonkey (BONKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonkey (BONKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.06K $ 153.06K $ 153.06K Koguvaru: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M Ringlev varu: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.06K $ 153.06K $ 153.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00556026 $ 0.00556026 $ 0.00556026 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017175 $ 0.00017175 $ 0.00017175 Lisateave Bonkey (BONKEY) hinna kohta

Bonkey (BONKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonkey (BONKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONKEY tokeni tokenoomikat, avastage BONKEY tokeni reaalajas hinda!

BONKEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONKEY võiks suunduda? Meie BONKEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BONKEY tokeni hinna ennustust kohe!

