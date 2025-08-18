Mis on Bonkey (BONKEY)

Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonkey (BONKEY) kohta Kui palju on Bonkey (BONKEY) tänapäeval väärt? Reaalajas BONKEY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONKEY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BONKEY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bonkey turukapitalisatsioon? BONKEY turukapitalisatsioon on $ 160.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONKEY ringlev varu? BONKEY ringlev varu on 889.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKEY (ATH) hind? BONKEY saavutab ATH hinna summas 0.00556026 USD . Mis oli kõigi aegade BONKEY madalaim (ATL) hind? BONKEY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BONKEY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONKEY kauplemismaht on -- USD . Kas BONKEY sel aastal kõrgemale ka suundub? BONKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKEY hinna ennustust

