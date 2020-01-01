Bonker (BONKER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonker (BONKER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonker (BONKER) teave Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility. Ametlik veebisait: https://thebonkeronsol.com/

Bonker (BONKER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonker (BONKER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 133.47K $ 133.47K $ 133.47K Koguvaru: $ 914.67M $ 914.67M $ 914.67M Ringlev varu: $ 914.67M $ 914.67M $ 914.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 133.47K $ 133.47K $ 133.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00117358 $ 0.00117358 $ 0.00117358 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014579 $ 0.00014579 $ 0.00014579 Lisateave Bonker (BONKER) hinna kohta

Bonker (BONKER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonker (BONKER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONKER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONKER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONKER tokeni tokenoomikat, avastage BONKER tokeni reaalajas hinda!

BONKER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONKER võiks suunduda? Meie BONKER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

