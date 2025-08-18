Mis on Bonker (BONKER)

Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bonker (BONKER) allikas Ametlik veebisait

Bonker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonker (BONKER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonker (BONKER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonker hinna ennustust kohe!

BONKER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bonker (BONKER) tokenoomika

Bonker (BONKER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONKER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonker (BONKER) kohta Kui palju on Bonker (BONKER) tänapäeval väärt? Reaalajas BONKER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONKER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BONKER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bonker turukapitalisatsioon? BONKER turukapitalisatsioon on $ 139.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONKER ringlev varu? BONKER ringlev varu on 914.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKER (ATH) hind? BONKER saavutab ATH hinna summas 0.00117358 USD . Mis oli kõigi aegade BONKER madalaim (ATL) hind? BONKER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BONKER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONKER kauplemismaht on -- USD . Kas BONKER sel aastal kõrgemale ka suundub? BONKER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKER hinna ennustust

Bonker (BONKER) Olulised valdkonna uudised