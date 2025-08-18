Rohkem infot BONKER

BONKER Hinnainfo

BONKER Ametlik veebisait

BONKER Tokenoomika

BONKER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bonker logo

Bonker hind (BONKER)

Loendis mitteolevad

1 BONKER/USD reaalajas hind:

$0.00015301
$0.00015301$0.00015301
-7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bonker (BONKER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:47:30 (UTC+8)

Bonker (BONKER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117358
$ 0.00117358$ 0.00117358

$ 0
$ 0$ 0

+1.17%

-7.82%

-30.28%

-30.28%

Bonker (BONKER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BONKER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONKERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00117358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BONKER muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, -7.82% 24 tunni vältel -30.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonker (BONKER) – turuteave

$ 139.95K
$ 139.95K$ 139.95K

--
----

$ 139.95K
$ 139.95K$ 139.95K

914.67M
914.67M 914.67M

914,674,474.366605
914,674,474.366605 914,674,474.366605

Bonker praegune turukapitalisatsioon on $ 139.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONKER ringlev varu on 914.67M, mille koguvaru on 914674474.366605. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 139.95K.

Bonker (BONKER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bonker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bonker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bonker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bonker ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.82%
30 päeva$ 0-60.67%
60 päeva$ 0-52.19%
90 päeva$ 0--

Mis on Bonker (BONKER)

Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bonker (BONKER) allikas

Ametlik veebisait

Bonker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonker (BONKER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonker (BONKER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonker hinna ennustust kohe!

BONKER kohalike valuutade suhtes

Bonker (BONKER) tokenoomika

Bonker (BONKER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONKER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonker (BONKER) kohta

Kui palju on Bonker (BONKER) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONKER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONKER/USD hind?
Praegune hind BONKER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonker turukapitalisatsioon?
BONKER turukapitalisatsioon on $ 139.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONKER ringlev varu?
BONKER ringlev varu on 914.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKER (ATH) hind?
BONKER saavutab ATH hinna summas 0.00117358 USD.
Mis oli kõigi aegade BONKER madalaim (ATL) hind?
BONKER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BONKER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONKER kauplemismaht on -- USD.
Kas BONKER sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONKER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:47:30 (UTC+8)

Bonker (BONKER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.