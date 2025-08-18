Rohkem infot BONG

Bonk wif glass logo

Bonk wif glass hind (BONG)

Loendis mitteolevad

1 BONG/USD reaalajas hind:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Bonk wif glass (BONG) reaalajas hinnagraafik
Bonk wif glass (BONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.36%

+20.64%

+20.64%

Bonk wif glass (BONG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BONG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BONG muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel +20.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonk wif glass (BONG) – turuteave

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

1,000.00B
1,000.00B 1,000.00B

999,997,556,895.0
999,997,556,895.0 999,997,556,895.0

Bonk wif glass praegune turukapitalisatsioon on $ 10.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONG ringlev varu on 1,000.00B, mille koguvaru on 999997556895.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.65K.

Bonk wif glass (BONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bonk wif glass ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bonk wif glass ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bonk wif glass ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bonk wif glass ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.36%
30 päeva$ 0+17.17%
60 päeva$ 0+31.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Bonk wif glass (BONG)

The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.

Üksuse Bonk wif glass (BONG) allikas

Ametlik veebisait

Bonk wif glass hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonk wif glass (BONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonk wif glass (BONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonk wif glass nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonk wif glass hinna ennustust kohe!

BONG kohalike valuutade suhtes

Bonk wif glass (BONG) tokenoomika

Bonk wif glass (BONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonk wif glass (BONG) kohta

Kui palju on Bonk wif glass (BONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONG/USD hind?
Praegune hind BONG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonk wif glass turukapitalisatsioon?
BONG turukapitalisatsioon on $ 10.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONG ringlev varu?
BONG ringlev varu on 1,000.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONG (ATH) hind?
BONG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BONG madalaim (ATL) hind?
BONG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONG kauplemismaht on -- USD.
Kas BONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.