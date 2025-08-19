Mis on Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bonk Staked SOL (BONKSOL) allikas Ametlik veebisait

Bonk Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonk Staked SOL (BONKSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonk Staked SOL (BONKSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonk Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonk Staked SOL hinna ennustust kohe!

BONKSOL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenoomika

Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONKSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonk Staked SOL (BONKSOL) kohta Kui palju on Bonk Staked SOL (BONKSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas BONKSOL hind USD on 205.53 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BONKSOL/USD hind? $ 205.53 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BONKSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bonk Staked SOL turukapitalisatsioon? BONKSOL turukapitalisatsioon on $ 40.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONKSOL ringlev varu? BONKSOL ringlev varu on 196.09K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKSOL (ATH) hind? BONKSOL saavutab ATH hinna summas 312.7 USD . Mis oli kõigi aegade BONKSOL madalaim (ATL) hind? BONKSOL nägi ATL hinda summas 106.8 USD . Milline on BONKSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BONKSOL kauplemismaht on -- USD . Kas BONKSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? BONKSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKSOL hinna ennustust

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Olulised valdkonna uudised