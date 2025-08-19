Rohkem infot BONKSOL

Bonk Staked SOL hind (BONKSOL)

1 BONKSOL/USD reaalajas hind:

$205.53
-5.70%1D
USD
Bonk Staked SOL (BONKSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:10:31 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 203.33
24 h madal
$ 218.19
24 h kõrge

$ 203.33
$ 218.19
$ 312.7
$ 106.8
-0.29%

-5.79%

+2.62%

+2.62%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) reaalajas hind on $205.53. Viimase 24 tunni jooksul BONKSOL kaubeldud madalaim $ 203.33 ja kõrgeim $ 218.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONKSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 312.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 106.8.

Lüliajalise tootluse osas on BONKSOL muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -5.79% 24 tunni vältel +2.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) – turuteave

$ 40.30M
--
$ 40.30M
196.09K
196,091.485386837
Bonk Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 40.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONKSOL ringlev varu on 196.09K, mille koguvaru on 196091.485386837. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.30M.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bonk Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -12.6542047661601.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bonk Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +9.7804327920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bonk Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +58.8690946740.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bonk Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +18.94735580696437.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -12.6542047661601-5.79%
30 päeva$ +9.7804327920+4.76%
60 päeva$ +58.8690946740+28.64%
90 päeva$ +18.94735580696437+10.15%

Mis on Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

Üksuse Bonk Staked SOL (BONKSOL) allikas

Ametlik veebisait

Bonk Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonk Staked SOL (BONKSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonk Staked SOL (BONKSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonk Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonk Staked SOL hinna ennustust kohe!

BONKSOL kohalike valuutade suhtes

Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenoomika

Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONKSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonk Staked SOL (BONKSOL) kohta

Kui palju on Bonk Staked SOL (BONKSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONKSOL hind USD on 205.53 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONKSOL/USD hind?
Praegune hind BONKSOL/USD on $ 205.53. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonk Staked SOL turukapitalisatsioon?
BONKSOL turukapitalisatsioon on $ 40.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONKSOL ringlev varu?
BONKSOL ringlev varu on 196.09K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKSOL (ATH) hind?
BONKSOL saavutab ATH hinna summas 312.7 USD.
Mis oli kõigi aegade BONKSOL madalaim (ATL) hind?
BONKSOL nägi ATL hinda summas 106.8 USD.
Milline on BONKSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONKSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas BONKSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONKSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:10:31 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

