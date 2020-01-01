BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) teave BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump Ostke UNIPCS kohe!

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.20K $ 62.20K $ 62.20K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.20K $ 62.20K $ 62.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) hinna kohta

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNIPCS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNIPCS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNIPCS tokeni tokenoomikat, avastage UNIPCS tokeni reaalajas hinda!

UNIPCS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNIPCS võiks suunduda? Meie UNIPCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNIPCS tokeni hinna ennustust kohe!

