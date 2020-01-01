Bolt (BOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bolt (BOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bolt (BOLT) teave Ametlik veebisait: https://www.bolt.global/ Valge raamat: https://www.slideshare.net/secret/BFGrVsSUUcQa2Y Ostke BOLT kohe!

Bolt (BOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bolt (BOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 192.67K $ 192.67K $ 192.67K Koguvaru: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ringlev varu: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 192.67K $ 192.67K $ 192.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04071407 $ 0.04071407 $ 0.04071407 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00013816 $ 0.00013816 $ 0.00013816 Praegune hind: $ 0.00019321 $ 0.00019321 $ 0.00019321 Lisateave Bolt (BOLT) hinna kohta

Bolt (BOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bolt (BOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOLT tokeni tokenoomikat, avastage BOLT tokeni reaalajas hinda!

BOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOLT võiks suunduda? Meie BOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOLT tokeni hinna ennustust kohe!

