Bolt logo

Bolt hind (BOLT)

Loendis mitteolevad

1 BOLT/USD reaalajas hind:

$0.00022489
-1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bolt (BOLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:26:01 (UTC+8)

Bolt (BOLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.04071407
$ 0
-1.84%

-2.21%

-10.99%

-10.99%

Bolt (BOLT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOLT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04071407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOLT muutunud -1.84% viimase tunni jooksul, -2.21% 24 tunni vältel -10.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bolt (BOLT) – turuteave

$ 224.67K
--
$ 224.67K
999.00M
998,999,999.9999999
Bolt praegune turukapitalisatsioon on $ 224.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOLT ringlev varu on 999.00M, mille koguvaru on 998999999.9999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 224.67K.

Bolt (BOLT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bolt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bolt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bolt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bolt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.21%
30 päeva$ 0+3.11%
60 päeva$ 0-45.00%
90 päeva$ 0--

Mis on Bolt (BOLT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bolt (BOLT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bolt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bolt (BOLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bolt (BOLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bolt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bolt hinna ennustust kohe!

BOLT kohalike valuutade suhtes

Bolt (BOLT) tokenoomika

Bolt (BOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bolt (BOLT) kohta

Kui palju on Bolt (BOLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOLT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOLT/USD hind?
Praegune hind BOLT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bolt turukapitalisatsioon?
BOLT turukapitalisatsioon on $ 224.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOLT ringlev varu?
BOLT ringlev varu on 999.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLT (ATH) hind?
BOLT saavutab ATH hinna summas 0.04071407 USD.
Mis oli kõigi aegade BOLT madalaim (ATL) hind?
BOLT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOLT kauplemismaht on -- USD.
Kas BOLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:26:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.