Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.
Bolivarcoin (BOLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Bolivarcoin (BOLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BOLI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BOLI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BOLI tokeni tokenoomikat, avastage BOLI tokeni reaalajas hinda!
