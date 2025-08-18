Mis on Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

Bolivarcoin (BOLI) tokenoomika

Kui palju on Bolivarcoin (BOLI) tänapäeval väärt? Reaalajas BOLI hind USD on 0.00101441 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOLI/USD hind? $ 0.00101441 . Milline on Bolivarcoin turukapitalisatsioon? BOLI turukapitalisatsioon on $ 20.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOLI ringlev varu? BOLI ringlev varu on 20.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLI (ATH) hind? BOLI saavutab ATH hinna summas 0.313124 USD . Mis oli kõigi aegade BOLI madalaim (ATL) hind? BOLI nägi ATL hinda summas 0.00089406 USD . Milline on BOLI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOLI kauplemismaht on -- USD .

