Bolivarcoin hind (BOLI)

1 BOLI/USD reaalajas hind:

$0.00101441
0.00%1D
Bolivarcoin (BOLI) reaalajas hinnagraafik
Bolivarcoin (BOLI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.313124
$ 0.00089406
--

--

-13.01%

-13.01%

Bolivarcoin (BOLI) reaalajas hind on $0.00101441. Viimase 24 tunni jooksul BOLI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOLIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.313124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00089406.

Lüliajalise tootluse osas on BOLI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -13.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bolivarcoin (BOLI) – turuteave

$ 20.69K
--
$ 20.69K
20.40M
20,396,286.87379985
Bolivarcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 20.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOLI ringlev varu on 20.40M, mille koguvaru on 20396286.87379985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.69K.

Bolivarcoin (BOLI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bolivarcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bolivarcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0002674172.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bolivarcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0003087614.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bolivarcoin ja USD hinnamuutus $ -0.00174519396289069.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0002674172-26.36%
60 päeva$ -0.0003087614-30.43%
90 päeva$ -0.00174519396289069-63.24%

Mis on Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bolivarcoin (BOLI) allikas

Bolivarcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bolivarcoin (BOLI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bolivarcoin (BOLI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bolivarcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bolivarcoin hinna ennustust kohe!

BOLI kohalike valuutade suhtes

Bolivarcoin (BOLI) tokenoomika

Bolivarcoin (BOLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bolivarcoin (BOLI) kohta

Kui palju on Bolivarcoin (BOLI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOLI hind USD on 0.00101441 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOLI/USD hind?
Praegune hind BOLI/USD on $ 0.00101441. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bolivarcoin turukapitalisatsioon?
BOLI turukapitalisatsioon on $ 20.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOLI ringlev varu?
BOLI ringlev varu on 20.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLI (ATH) hind?
BOLI saavutab ATH hinna summas 0.313124 USD.
Mis oli kõigi aegade BOLI madalaim (ATL) hind?
BOLI nägi ATL hinda summas 0.00089406 USD.
Milline on BOLI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOLI kauplemismaht on -- USD.
Kas BOLI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.