Mis on Bok Chick (BOK)

BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.

Üksuse Bok Chick (BOK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BOK kohalike valuutade suhtes

Bok Chick (BOK) tokenoomika

Bok Chick (BOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Bok Chick (BOK) tänapäeval väärt? Reaalajas BOK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOK/USD hind? $ 0 . Milline on Bok Chick turukapitalisatsioon? BOK turukapitalisatsioon on $ 220.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOK ringlev varu? BOK ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOK (ATH) hind? BOK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOK madalaim (ATL) hind? BOK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOK kauplemismaht on -- USD .

