Boi the Bear (BOI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boi the Bear (BOI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Boi the Bear (BOI) teave $BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!! Ametlik veebisait: https://boithebear.com/ Ostke BOI kohe!

Boi the Bear (BOI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boi the Bear (BOI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 240.53K $ 240.53K $ 240.53K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 240.53K $ 240.53K $ 240.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00324427 $ 0.00324427 $ 0.00324427 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00018105 $ 0.00018105 $ 0.00018105 Praegune hind: $ 0.00024056 $ 0.00024056 $ 0.00024056 Lisateave Boi the Bear (BOI) hinna kohta

Boi the Bear (BOI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boi the Bear (BOI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOI tokeni tokenoomikat, avastage BOI tokeni reaalajas hinda!

BOI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOI võiks suunduda? Meie BOI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOI tokeni hinna ennustust kohe!

