BOGUS hind (BOGUS)
--
--
+10.19%
+10.19%
BOGUS (BOGUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOGUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOGUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00803313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BOGUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOGUS praegune turukapitalisatsioon on $ 48.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOGUS ringlev varu on 828.48M, mille koguvaru on 828480399.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.17K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+10.24%
|60 päeva
|$ 0
|+25.52%
|90 päeva
|$ 0
|--
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
BOGUS (BOGUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOGUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
