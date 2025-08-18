Rohkem infot BOGUS

BOGUS logo

BOGUS hind (BOGUS)

Loendis mitteolevad

1 BOGUS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BOGUS (BOGUS) reaalajas hinnagraafik
BOGUS (BOGUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803313
$ 0.00803313$ 0.00803313

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.19%

+10.19%

BOGUS (BOGUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOGUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOGUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00803313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOGUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOGUS (BOGUS) – turuteave

$ 48.17K
$ 48.17K$ 48.17K

--
----

$ 48.17K
$ 48.17K$ 48.17K

828.48M
828.48M 828.48M

828,480,399.0
828,480,399.0 828,480,399.0

BOGUS praegune turukapitalisatsioon on $ 48.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOGUS ringlev varu on 828.48M, mille koguvaru on 828480399.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.17K.

BOGUS (BOGUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOGUS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+10.24%
60 päeva$ 0+25.52%
90 päeva$ 0--

Mis on BOGUS (BOGUS)

BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BOGUS (BOGUS) allikas

Ametlik veebisait

BOGUS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOGUS (BOGUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOGUS (BOGUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOGUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOGUS hinna ennustust kohe!

BOGUS kohalike valuutade suhtes

BOGUS (BOGUS) tokenoomika

BOGUS (BOGUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOGUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOGUS (BOGUS) kohta

Kui palju on BOGUS (BOGUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOGUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOGUS/USD hind?
Praegune hind BOGUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOGUS turukapitalisatsioon?
BOGUS turukapitalisatsioon on $ 48.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOGUS ringlev varu?
BOGUS ringlev varu on 828.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOGUS (ATH) hind?
BOGUS saavutab ATH hinna summas 0.00803313 USD.
Mis oli kõigi aegade BOGUS madalaim (ATL) hind?
BOGUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOGUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOGUS kauplemismaht on -- USD.
Kas BOGUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOGUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOGUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:38:21 (UTC+8)

BOGUS (BOGUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

