Bodega (BODEGA) teave Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Ametlik veebisait: https://www.bodegacardano.org/ Valge raamat: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a Ostke BODEGA kohe!

Bodega (BODEGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bodega (BODEGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Koguvaru: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ringlev varu: $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.648917 $ 0.648917 $ 0.648917 Kõigi aegade madalaim: $ 0.075832 $ 0.075832 $ 0.075832 Praegune hind: $ 0.302101 $ 0.302101 $ 0.302101 Lisateave Bodega (BODEGA) hinna kohta

Bodega (BODEGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bodega (BODEGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BODEGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BODEGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BODEGA tokeni tokenoomikat, avastage BODEGA tokeni reaalajas hinda!

