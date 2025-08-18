Mis on Bodega (BODEGA)

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

Bodega (BODEGA) Valge raamat Ametlik veebisait

Bodega hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bodega (BODEGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bodega (BODEGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bodega nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bodega hinna ennustust kohe!

BODEGA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bodega (BODEGA) tokenoomika

Bodega (BODEGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BODEGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bodega (BODEGA) kohta Kui palju on Bodega (BODEGA) tänapäeval väärt? Reaalajas BODEGA hind USD on 0.303752 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BODEGA/USD hind? $ 0.303752 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BODEGA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bodega turukapitalisatsioon? BODEGA turukapitalisatsioon on $ 6.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BODEGA ringlev varu? BODEGA ringlev varu on 20.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BODEGA (ATH) hind? BODEGA saavutab ATH hinna summas 0.648917 USD . Mis oli kõigi aegade BODEGA madalaim (ATL) hind? BODEGA nägi ATL hinda summas 0.075832 USD . Milline on BODEGA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BODEGA kauplemismaht on -- USD . Kas BODEGA sel aastal kõrgemale ka suundub? BODEGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BODEGA hinna ennustust

