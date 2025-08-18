Rohkem infot BODEGA

Bodega logo

Bodega hind (BODEGA)

Loendis mitteolevad

1 BODEGA/USD reaalajas hind:

$0.303752
-14.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bodega (BODEGA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:36 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.294684
24 h madal
$ 0.37162
24 h kõrge

$ 0.294684
$ 0.37162
$ 0.648917
$ 0.075832
+2.80%

-14.00%

-11.09%

-11.09%

Bodega (BODEGA) reaalajas hind on $0.303752. Viimase 24 tunni jooksul BODEGA kaubeldud madalaim $ 0.294684 ja kõrgeim $ 0.37162 näitab aktiivset turu volatiivsust. BODEGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.648917 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.075832.

Lüliajalise tootluse osas on BODEGA muutunud +2.80% viimase tunni jooksul, -14.00% 24 tunni vältel -11.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bodega (BODEGA) – turuteave

$ 6.23M
--
$ 7.59M
20.50M
25,000,000.0
Bodega praegune turukapitalisatsioon on $ 6.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BODEGA ringlev varu on 20.50M, mille koguvaru on 25000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.59M.

Bodega (BODEGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bodega ja USD hinnamuutus $ -0.0494731101062775.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bodega ja USD hinnamuutus $ -0.1317858730.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bodega ja USD hinnamuutus $ -0.0854965894.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bodega ja USD hinnamuutus $ +0.05692922710470283.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0494731101062775-14.00%
30 päeva$ -0.1317858730-43.38%
60 päeva$ -0.0854965894-28.14%
90 päeva$ +0.05692922710470283+23.06%

Mis on Bodega (BODEGA)

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bodega (BODEGA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bodega hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bodega (BODEGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bodega (BODEGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bodega nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bodega hinna ennustust kohe!

BODEGA kohalike valuutade suhtes

Bodega (BODEGA) tokenoomika

Bodega (BODEGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BODEGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bodega (BODEGA) kohta

Kui palju on Bodega (BODEGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BODEGA hind USD on 0.303752 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BODEGA/USD hind?
Praegune hind BODEGA/USD on $ 0.303752. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bodega turukapitalisatsioon?
BODEGA turukapitalisatsioon on $ 6.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BODEGA ringlev varu?
BODEGA ringlev varu on 20.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BODEGA (ATH) hind?
BODEGA saavutab ATH hinna summas 0.648917 USD.
Mis oli kõigi aegade BODEGA madalaim (ATL) hind?
BODEGA nägi ATL hinda summas 0.075832 USD.
Milline on BODEGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BODEGA kauplemismaht on -- USD.
Kas BODEGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BODEGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BODEGA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:36 (UTC+8)

