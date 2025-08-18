Rohkem infot BOBY

boby logo

boby hind (BOBY)

Loendis mitteolevad

1 BOBY/USD reaalajas hind:

--
----
+1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
boby (BOBY) reaalajas hinnagraafik
boby (BOBY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.16%

+22.27%

+22.27%

boby (BOBY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOBY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOBY muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.16% 24 tunni vältel +22.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

boby (BOBY) – turuteave

$ 19.95K
$ 19.95K$ 19.95K

--
----

$ 19.95K
$ 19.95K$ 19.95K

999.76M
999.76M 999.76M

999,757,618.350798
999,757,618.350798 999,757,618.350798

boby praegune turukapitalisatsioon on $ 19.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOBY ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999757618.350798. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.95K.

boby (BOBY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse boby ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse boby ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse boby ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse boby ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.16%
30 päeva$ 0+31.12%
60 päeva$ 0+47.72%
90 päeva$ 0--

Mis on boby (BOBY)

Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse boby (BOBY) allikas

Ametlik veebisait

boby hinna ennustus (USD)

Kui palju on boby (BOBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie boby (BOBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida boby nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake boby hinna ennustust kohe!

BOBY kohalike valuutade suhtes

boby (BOBY) tokenoomika

boby (BOBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse boby (BOBY) kohta

Kui palju on boby (BOBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOBY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOBY/USD hind?
Praegune hind BOBY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on boby turukapitalisatsioon?
BOBY turukapitalisatsioon on $ 19.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOBY ringlev varu?
BOBY ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOBY (ATH) hind?
BOBY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOBY madalaim (ATL) hind?
BOBY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOBY kauplemismaht on -- USD.
Kas BOBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOBY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.