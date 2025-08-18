Mis on BNSD Finance (BNSD)

Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BNSD Finance (BNSD) allikas Ametlik veebisait

BNSD Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on BNSD Finance (BNSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BNSD Finance (BNSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BNSD Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BNSD Finance hinna ennustust kohe!

BNSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BNSD Finance (BNSD) tokenoomika

BNSD Finance (BNSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BNSD Finance (BNSD) kohta Kui palju on BNSD Finance (BNSD) tänapäeval väärt? Reaalajas BNSD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BNSD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BNSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BNSD Finance turukapitalisatsioon? BNSD turukapitalisatsioon on $ 59.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BNSD ringlev varu? BNSD ringlev varu on 187.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNSD (ATH) hind? BNSD saavutab ATH hinna summas 0.276547 USD . Mis oli kõigi aegade BNSD madalaim (ATL) hind? BNSD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BNSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BNSD kauplemismaht on -- USD . Kas BNSD sel aastal kõrgemale ka suundub? BNSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNSD hinna ennustust

BNSD Finance (BNSD) Olulised valdkonna uudised