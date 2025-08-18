Rohkem infot BNBULL

BNBULL hind (BNBULL)

1 BNBULL/USD reaalajas hind:

--
----
-2.00%1D
USD
BNBULL (BNBULL) reaalajas hinnagraafik
BNBULL (BNBULL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014786
$ 0.0014786$ 0.0014786

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-2.01%

+2.82%

+2.82%

BNBULL (BNBULL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BNBULL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNBULLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0014786 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BNBULL muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel +2.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BNBULL (BNBULL) – turuteave

$ 7.70K
$ 7.70K$ 7.70K

--
----

$ 7.70K
$ 7.70K$ 7.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNBULL praegune turukapitalisatsioon on $ 7.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BNBULL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.70K.

BNBULL (BNBULL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BNBULL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BNBULL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BNBULL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BNBULL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.01%
30 päeva$ 0-20.10%
60 päeva$ 0-93.15%
90 päeva$ 0--

Mis on BNBULL (BNBULL)

Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win! Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights! Let's Make BNB Memes Great Again! Mission: Bring the bull back to Binance! Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future. BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BNBULL (BNBULL) allikas

Ametlik veebisait

BNBULL hinna ennustus (USD)

Kui palju on BNBULL (BNBULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BNBULL (BNBULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BNBULL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BNBULL hinna ennustust kohe!

BNBULL kohalike valuutade suhtes

BNBULL (BNBULL) tokenoomika

BNBULL (BNBULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNBULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BNBULL (BNBULL) kohta

Kui palju on BNBULL (BNBULL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNBULL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNBULL/USD hind?
Praegune hind BNBULL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BNBULL turukapitalisatsioon?
BNBULL turukapitalisatsioon on $ 7.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNBULL ringlev varu?
BNBULL ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNBULL (ATH) hind?
BNBULL saavutab ATH hinna summas 0.0014786 USD.
Mis oli kõigi aegade BNBULL madalaim (ATL) hind?
BNBULL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BNBULL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNBULL kauplemismaht on -- USD.
Kas BNBULL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNBULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNBULL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.