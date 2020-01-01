BNB Card (BNBCARD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BNB Card (BNBCARD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BNB Card (BNBCARD) teave BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Ametlik veebisait: https://bnbcard-bsc.com/ Ostke BNBCARD kohe!

BNB Card (BNBCARD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BNB Card (BNBCARD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01981881 $ 0.01981881 $ 0.01981881 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00347538 $ 0.00347538 $ 0.00347538 Lisateave BNB Card (BNBCARD) hinna kohta

BNB Card (BNBCARD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BNB Card (BNBCARD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNBCARD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNBCARD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNBCARD tokeni tokenoomikat, avastage BNBCARD tokeni reaalajas hinda!

BNBCARD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNBCARD võiks suunduda? Meie BNBCARD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNBCARD tokeni hinna ennustust kohe!

