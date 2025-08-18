Mis on BNB Card (BNBCARD)

BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BNB Card (BNBCARD) allikas Ametlik veebisait

BNB Card hinna ennustus (USD)

Kui palju on BNB Card (BNBCARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BNB Card (BNBCARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BNB Card nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BNB Card hinna ennustust kohe!

BNBCARD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BNB Card (BNBCARD) tokenoomika

BNB Card (BNBCARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNBCARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BNB Card (BNBCARD) kohta Kui palju on BNB Card (BNBCARD) tänapäeval väärt? Reaalajas BNBCARD hind USD on 0.00341711 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BNBCARD/USD hind? $ 0.00341711 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BNBCARD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BNB Card turukapitalisatsioon? BNBCARD turukapitalisatsioon on $ 3.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BNBCARD ringlev varu? BNBCARD ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNBCARD (ATH) hind? BNBCARD saavutab ATH hinna summas 0.01981881 USD . Mis oli kõigi aegade BNBCARD madalaim (ATL) hind? BNBCARD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BNBCARD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BNBCARD kauplemismaht on -- USD . Kas BNBCARD sel aastal kõrgemale ka suundub? BNBCARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNBCARD hinna ennustust

BNB Card (BNBCARD) Olulised valdkonna uudised